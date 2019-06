Nokk üles: USA börsidel oli selle aasta suurim tõus

Börsiralli vallapäästjaks oli USA Föderaalreserv (Fed) vihjas, et juhul kui majanduse olukord muutub kehvemaks, võib keskpank võib baasintressi alandada.

«Fed on nüüd pika pausi asemel kõlamas ja paistmas nagu aegluubis liikuv film, mida kõik teavad ja valmistub (intressimäärasid) kärpima, ütles The Wall Street Journalile varahaldusettevõtte PineBridge Investments rahvusvaheliste investeeringute juht Michael Kelly. «Veel kuu aega tagasi paistis, et nad isegi ei mõelnud sellele,» lisas ta.