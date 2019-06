Eesti Energia häda hüüdis tulles juba eemalt

Eesti Energia suurenergeetika eest vastutav juhatuse liige Raine Pajo selgitas, et veel aasta alguses oli ettevõte plaaninud Narvas sulgeda kõigest kolm vanemat energiaplokki, sest nende tööaeg hakkas lõppema ja need pole enam konkurentsivõimelised. Seoses sellega koondati 150 töökohta. Aasta algusest möödunud viie kuuga on koondatud kokku aga juba 450 töökohta ning kui suvega olukord järsult ei parane, tuleb koondada veel teist sama palju. See tähendaks, et tänavu saadab Eesti Energia Ida-Virumaal tööturule tuhatkond inimest.