Ajastu lõpp: Eesti transiidilegend lasti ametist lahti

«Ettevõtte uus omanik näeb muudatusi juhtkonnas äritegevuse arendamise loomuliku osana ning meie plaan on saada vedelkaupade nišis maailmatasemel terminalioperaatoriks, tuginedes ettevõte pädevusele ja oskusteabele,» põhjendas ettevõtte omanik Edmund Rowland, kes on Liwathon E.O.S.-i uus nõukogu esimees.

«Samal ajal tuli Vopaki teade, et nad on kaalumas oma [Amsterdami, Hamburgi ja Tallinna] terminalide müüki. Natuke aega läks ja tänaseks on tehtud,» ütles ta. Tehingu hinda osapooled ei avalda, kuid see kajastub ettevõtte müünud börsifirmade, Royal Vopak N.V. ja Vene terminalioperaatori Global Ports Investmentsi teise kvartali aruannetes. Samuti ei vaja tehing konkurentsiameti heakskiitu, kuna see on perefirma esimene investeering Eestis.