Lätlased mures: Eesti aktsiisilangetus viib eelarvest 25 miljonit

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt.