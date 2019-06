Ootamatu pööre: Häälte perefirmat Alexelat hakkab juhtima suletud panga eksjuht

Uus omanik lubab ajalehe sisusse mitte sekkuda. Alexela grupi juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul on nad Õhtulehte noolinud juba üle aasta. «Kellelt see esialgne initsiatiiv alguse sai, kas meilt või Janekilt (eelmine Õhtulehe omanik Janek Veeber-toim), seda täpselt ei mäletagi,» ütles ta. Laane ei soostunud tehingu hinda avaldama, öeldes vaid, et see oli õiglane.