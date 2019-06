Naissaare tuletorni avamisel esineb Tõnu Kaljuste tudengikoor

Prantsuse turistid viib Naissaarele aurik Katharina, kell 10 Lennusadamast väljuva reisiga on võimalus kaasa minna ka kohalikel tuletornihuvilistel.

«Tuletorni avamine on võimalik, kui Veeteede Ameti poole pöördub kohalik omavalitsus või tema poolt toetatud mittetulundusühing või sihtasutus, kes tuletorni avamisega soovib toetada kohalikku kogukonda, majandust ja turismi ning teeb kõik ohutuks külastamiseks vajalikud tööd,» selgitas Veeteede Ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juht Andry Rütkinen ja lisas, et kuna ka kõikide avatud tuletornide peamine funktsioon on endiselt toimida navigatsioonimärgina, siis tuleb navigatsioonitulede seadmed eraldada külastajatest ning neid hooldab ja nende eest vastutab endiselt Veeteede Amet.