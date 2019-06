Lahendus ratturitele: Aas tahab osta neli uut rongi

Plaan on soetada hübriidrongid, mille energia- ja hoolduskulud on madalamad kui praegustel diiselrongidel. «Soovime, et uute rongide hankimisel peab Elron silmas, et lisaks suuremale arvule istumiskohtadele oleks ruumi nii lapsevanematel vankrite jaoks, et liikumispuudega inimesed saaks mugavalt rongi kasutada ja et ka jalgratastele oleks rohkem hoiukohti,» märkis Aas.