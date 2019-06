Jay-Z on maailma esimene miljardärist räppar

Lisaks on Jay-Z'l osalused luksus-šampanja tootjas Armand de Brignac ja väga kalli konjaki tootjas D'Usse. Mõlema osaluse väärtuseks on kokku ligemale 410 miljonit dollarit. Räppari kunstikollektsiooni väärtseks on umbes 50 miljonit dollarit ning lisaks omab ta hulganisti kallist luksuskinnisvara Los Angeleses ja New Yorgis.