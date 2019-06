Euroala arhitekt: ühisraha on kaheldamatu edulugu

Euro on nüüd juba üle 20 aasta vana. Teie olite üks euro loojatest. Kuidas praegu hinnata, kas Euroopa ühisraha on edulugu või mitte eriti edukas lugu?

Esiteks, euro on kaheldamatult edulugu. See on stabiilne valuuta, keskmine inflatsioon euroalal on 1,7 protsenti aastas. Saksa marga keskmine inflatsioon oli selle eluea 50 aastal 2,8 protsenti. Seega on euro seni vaieldamatult stabiilne valuuta.

Muidugi näeme, et ajad on erinevad. Praegu on inflatsioon madal igal pool maailmas, mis tähendab, et tulevikus võivad tekkida hinna stabiilsuses probleemid. Aga EKP esimestel aastatel, kui inflatsioon oli üsna kõrge, suutis keskpank viia inflatsiooni madalale – kahele protsendile.

Euro on tähtsuselt teine valuuta maailmas, ehkki veel üsna kaugel dollarist.