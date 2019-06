Postimees Grupp omandab maakonnalehe Põlva Koit intellektuaalse omandi

Tema hinnangul on koostöö mõistlik, kuna senini on Lõuna-Eesti Postimees kajastanud Põlvamaa uudiseid oma leheveergudel ja jätkab samal kursil edaspidigi. «Kavas on, et Koit ilmuks emalehe vahelehena ja see leviks just kogu Põlvamaal. Loodame, et see nii läheb ja et see oleks jätkusuutlik vähemalt kümme järgmist aastat,» kirjutas Kõima.