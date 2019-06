Aas: Ida-Virumaal võib tööta jääda kuni 1000 energeetikut

Ühe meetmena inimeste tööl hoidmiseks on katelde hoidmine reservis. «Hinnad CO2 kvootidele on märgatavalt tõusnud - kui 2018. aasta alguses oli CO2 kvoodi hind seitse eurot, siis nüüd 24 eurot vahepeal isegi 27 eurot. Väga kiiresti on toimunud hinnas olulised muutused ja põlevkivielekter ei ole praegu konkurentsivõimeline. Seetõttu on Ida-Virumaal kujunenud olukord, kus väga paljud inimesed ei ole hetkel veel tööta, aga keda ähvardab töötuks jäämine,» tunnistas Aas ERR-ile pärast energeetikaala ametiühingute ja ametiühingute keskliiduga kohtumist.