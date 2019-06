Video: LHV Grupi juht: Danske porfelli ost kuulub Eesti ajaloo TOP 10 tehingute hulka

LHV ja Danske Bank on leppinud kokku, et LHV omandab Danske Banki Eesti eraisikutega seotud käitise, mis koosneb eraklientide laenuportfellist mahus ligikaudu 470 miljonit eurot. Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta sügisel, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind.

Mida see tehing tähendab nii LHV kui kogu pagandusturu jaoks?

Tegemist on kahtlemata suure tehinguga, mis peaks kuuluma mahult Eesti ajaloo TOP 10 hulka ning finantssektoris kahtlemata TOP 5 hulka. Mina näen seda turu korrastumisena. Lisaks on positiivne, et Eesti kapitali roll muutub nii strateegiliselt olulises valdkonnas suuremaks. See võiks olla veel suurem ja tasakaalukam. LHV tänane laenuportfell on ligikaudu 1 miljard eurot ja tehinguga kasvatame seda ligi 450 miljoni euro ulatuses. Seega meie jaoks on tegemist suure tehinguga, mis aitab erakliendi poolt ettevõtete poolele järgi.

Strateegiliselt tähendab see seda, et eelmisest aastast alates keskendume rohkem klientidele üle Eesti, sest siiani oleme ajalooliselt olnud natuke Tallinna ja Tartu kesksed. Meil on oma sularahavõgustik, mida kavatseme laiendada ning kodulaenude väljastamisega alustasime kolme aasta eest. Oleme seda kasvavas tempos teinud ja see tehing annab hoogu juurde.

Eluasemelaenude turule tulitegi ju suhteliselt hilja ja mitte kuigi entusiastlikult. Nüüd olete selle sihiks võtnud?

Aastaid tagasi olime natuke liiga väiksed. Kodulaenud nõuavad suuri hoiuseid ja meil lihtsalt ei olnud neid. Kolme aasta eest hakkasime vaikselt pihta, aga tänaseks oleme jõudnud sinna, et 10% uutest kodulaenudest väljastatakse LHV poolt ja see järjest kasvab.

Erakliendiga alustasime tegelikult kohe, kui pangaks saime – olid hoiused ja kaardid. Olulistest tükkidest olid puudu sularahaautomaadid ja kodulaenud. Mõlemad tegime ära ja hakkasime kasvatama. Tehing tuli õigel ajal, täpselt selles suuruses mahtu oli meil juurde vaja. Sellega saab meie osakaal eluasemelaenude turul olema 10%.

Räägime tehingu finantseerimisest. Teil tuleb kaasata hoiuseid ja omakapitali?

See tehing nõuab hoiuseid üle poole miljardi euro ulatuses. Pool sellest on meil olemas. Me kaasame lisaks hoiuseid nii Eesti turult, aga kuna tehing toimub juba novembris, siis on vaja abi ka teistelt turgudelt. Seetõttu kaasame platvormi kaudu hoiuseid ka Saksa turult. See on ajutine, et saada tehing tehtud. Järgmisel aastal plaanime emiteerida pandikirju. Seega muutub finantseering meile soodsamaks ja äriplaan hakkab paremini tööle.

Teine pool on see, et tuleb kapitali kaasata. Seda teeme kolme instrumendi kaudu ja kaasame kokku ligikaudu 50 miljonit eurot. Kaks kaasamist teeme juunis, üks on avalik ka jaekliendile, teine suunatud ja nõuab ainult institutsionaalset investorit, sügisel on aktsiaemissioon ka.

Kuidas käib platvormide kaudu hoiuste kaasamine?

Eestist on päris mitu panka seda varianti kasutanud, seejuures meie ise ehk meile on see kanal avatud. Sisuliselt ongi platvorm, mille kaudu pank paneb pakkumise üles ja investorid saavad panustada. Mõte on siis selles, et suvekuudel sadade miljonite eurode liigutamiseks on vastu vaja suurt turgu. Saksamaa on kõige suurem hoiuste turg. Tehing tuli küll täna avalikuks, aga selle kanali kaudu oleme juba natuke hoiuseid kaasanud.

Millal hakkab tehingult kasum tiksuma?

Järgmisest aastast, aga täies ulatuses 2020. aastast. Sellel aastal on tehinguga seotud kulud ja kuna tehing toimub aasta lõpus, siis tulevad ainult ühe kuu tulud. Kulud tulevad hoiuste kaasamisega ja tagatiste ümberseadmisega, lisaks notari tasud ja riigilõivud. Kui me portfelli ostame siis me peame kohe tegema ka laenude allahindluse.

Järgmisel aastal tekivad juba tulud, aga kuludena on vastas need samad kõrgema hinnaga hoiused. Kevadine pandikirjade emiteerimine nõuab ka hulganisti tegevusi ja finantsinspektsiooni luba.

2021. aastast loodame tehingult teenida 4 miljonit eurot aastas. See on ainult projekti äriplaan ehk me pole arvestanud nende Danske endiste klientidega, kes võivad tulla LHV-sse ka muid teenuseid kasutama. Allahindlus, millega me ostame ehk 39 miljonit eurot jaotatakse lepingu eeldatava eluea peale ära. Tegelikult kui klient soovib lepingut lõpetada või muuta, siis konkreetse lepinguga seotud allahindlus kajastatakse tuludesse kohe.

Kuidas hindate allahindluse suurust? Coop pank ütles, et nende pakkusite te üle.