Rootsi tselluloositehas ostis Saare- ja Hiiumaal pea 9000 hektarit metsamaad

Forestumile kuulub tütarettevõte Forestum Estate OÜ, mille omanduses on Saaremaal ja Hiiumaal kokku 10 300 hektarit maad. Sellest 8800 hektarit on metsamaa, mille tagavara on ligikaudu 1,3 miljonit tihumeetrit. Hiljuti ostis SCA 10 000 hektarit metsa ka Lätis.