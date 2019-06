Mereriigi lapsed võõrduvad merest

Veeõnnetuses kaotab elu tõenäolisemalt vanem inimene, näitab statistika. See ei tähenda, et lapsed oleks viimaks ometi õppinud ujuma ja veekogul turvaliselt käituma, vaid hoopis seda, et lapsed satuvad vee lähedusse järjest harvem ja on merest võõrdunud, ütleb vetelpääste seltsi esimees Gert Teder.