Suurpank: uus ülemaailmne majanduskriis võib alata juba üheksa kuu pärast

«Hiljutised vestlused investoritega on jätnud mulle mulje, et aktsiaturud alahindavad kaubandussõja mõjusid,» kirjutas Ahya pühapäeval, vahendab Bloomberg. «Investorid on üldiselt veendunud, et kaubandussõda venib pikaks, kuid nad alahindavad selle makromajanduslikke mõjusid kogu globaalsele kaubandusele,» lisas ta.

USA ja Hiina kaubandusläbirääkimised on nüüdseks täielikult läbi kukkunud ja mõlemad pooled süüdistavad üksteist kavandatud lepingu põhja laskmises. Lisaks on Trump otsustanud oma kaubandussõda laiendada ja lubas möödunud nädalal kehtestada tollid ka Mehhiko importkaupadele, et karistada riiki illegaalse immigratsiooni eest.

Kaubandussuhted on hetkel väga pinevad ka USA ja Euroopa Liidu vahel ning Trump on ähvardanud kehtestada tollid Euroopa autotoodangule. Brüssel on lubanud vastata omapoolsete karistusmeetmetega ning nõuab möödunud aastal kehtestatud terase- ja alumiiniumitollide tühistamist.