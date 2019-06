Endisele tipp-poliitikule ei leidu Eestis tööd

Miks otsustasite poliitikast lahkuda?

Inimene peab tundma, millal on õige hetk lahkuda ja valdkonda vahetada. Ma tundsin, et pärast 20 aastat on paras, kui mitte viimane aeg. See töö ei olnud minu jaoks enam nii põnev.

Viimase aasta jooksul on päris paljud poliitikast lahkunud. On see kokkusattumus või uus trend?

Mõned lahkuvad sellepärast, et ei saa valijatelt mandaati. (Naerab.) Ma ise osutusin valituks ja oleksin võinud järgmised neli aastat riigikogus olla. (Sai riigikogu valimistel 2339 häält – toim.)