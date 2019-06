Börsidel oli masendav maikuu

«On selge, et langusruumi on veel,» ütles Bloombergile investeerimisfirma Federated Investors portfellijuht Steve Chiavarone. «Selleks, et turg selgelt taas tõusma hakkaks vajame positiivset selgust Hiinaga, Mehhikoga, poliitikaga tervikuna ning Fed (USA keskpank Föderaalreserv – T.O.) peaks ilmselt ka midagi tegema. Aga seda on väga palju tahta,» lisas ta.

Tallinna börs sai 31. jaanuaril 23 aastaseks ning mai on olnud kogu selle aja kehvuselt septembri tagant poolt teine. Börsiindendeks OMXT (varem Talse) on maikuus keskmiselt langenud 2,08 protsenti, mistõttu selle aasta maikuine 1,44-protsendiline langus ei tundugi nii väga hull. (Septembrikuu keskmine langus on 3,18 protsenti ning kolmas kuu, kus indeksi keskmine muutus on negatiivne, on oktoober – miinus 1,93 protsenti. Ülejäänud kuudel on meie börsiindeks keskmiselt tõusnud)