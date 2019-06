«Ega praegu on link alles loodud ja see ei tööta kõige paremini,» selgitas Tallinki suuromanik ja nõukogu esimees Enn Pant mõned nädalad tagasi Äripäevale. «Kui see tööle hakkab, siis Helsingi maht on suurem ning siis kaubeldakse seal Tallinki aktsiat rohkem kui Tallinnas,» lootis ta.