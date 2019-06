Lähiajaloo suurim maksuviga sündis Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi valitsusajal

Jüri Ratase esimene valitsus tõstis kahe aasta eest eelnevate Taavi Rõivase valitsuste kiiluvees alkoholiaktsiisi sedavõrd kiiresti, et piirikaubandus puhkes õide ning riigieelarvesse laekus prognoostist vähem maksuraha. 2017. aastal jäi laekumata viiendik (19,8%) ja 2018. aastal pea kolmandik (32,1%) plaanitud maksudest.

Nii suurt suhtelist möödapanekut lähiajalugu ei mäleta. Kuna see puudutas aga suuremas osas vaid ettevõtjaid, siis avalikkuses on see kõigest mõne aasta tagune aps ununemas.