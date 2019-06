Mil Huawei on nokdaunis, võitlevad Nokia ja Ericsson maailmavalitsemise pärast

Kolmapäeval teatasid nii Soome Nokia kui ka Rootsi võrguseadmete tootja Ericsson, et hakkavad tarnima 5G võrguseadmeid Jaapani telekomifirmale SoftBank. Tegemist ei ole esimese korraga, mil SoftBank eelistab Huaweile kahte Põhjamaa konkurenti, kirjutab The Wall Street Journal.

Nokia teatas hiljuti, et võitis Huaweilt 5G võrguseadmete ehitamise lepingu Vodafone’ilt Saksamaal. Soome ettevõtte sõnul on nemad võitnud lepinguid Ericssoniga võrreldes kaks korda rohkem. Ericssoni sõnul ei usu nad seda numbrit, aga pole avaldanud ka lepingute detaile, kirjutab majandusleht.

«Me pole näinud olulist mõju oma 5G müügile,» ütles Huawei pressiesindaja The Wall Street Journalile. Ta möönis siiski, et neil on kahju Taani telekomifirma TDCst, kes on nende klient olnud 12 aastat, ilmajäämisest.