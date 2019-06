Homme on elekter väga odav

Homme on elektri keskmine hind 21,84 eurot megavatt-tund (2,18 senti kilovatt-tund), tänane keskmine megavatt-tunni hind on 15 sendi võrra kõrgem. Eriti odav on elekter öistel tundidel alanedes kella viie ja kuue vahel hommikul 2,3 euroni megavatt-tund (0,23 sendini kilovatt-tund). Alla viie euro megavatt-tund maksab elekter kella ühest öösel kuni kaheksani hommikul. Sama odav oli elekter öistel tundidel nii täna kui ka eile.