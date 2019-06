Tom Cruise on teeninud «Võimatu missiooniga» väga, väga palju

Kokku on Cruise teeninud kuue «Võimatu missiooniga» 285 miljonit dollarit, mille väärtus inflatsiooni arvestades on täna 389 miljonit dollarit.

Lisaks on Tom Cruise ka filmiprodutsent. Tema produtseeritud filmid on teeninud kokku 9,1 miljardit dollarit tulu. Siiski viiest tulusamast filmist on neli «Võimatu Missiooni» sarjast.