Väikese riskiga investeeringut on keeruline leida

Tallinna börsil on noteeritud kolm LHV võlakirja.

Kümmekond päeva tagasi teatas LHV, et lunastab enne tähtaega kõik 7,5-protsendilise intressimääraga allutatud võlakirjad, mida on kokku 15,9 miljoni euro eest. Kaks päeva hiljem teatas pank uute allutatud võlakirjade emiteerimisest peaaegu samas mahus. Uute võlakirjade intressimäär on kuus protsenti.