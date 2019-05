Õhtulehe ostnud Alexela: tahame ligipääsu lehelugejate andmetele

Alexela grupi juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul on nad Õhtulehte noolinud juba üle aasta. «Kellelt see esialgne initsiatiiv alguse sai, kas meilt või Janekilt (eelmine Õhtulehe omanik-toim), seda täpselt ei mäletagi,» ütles ta. Laane ei soostunud tehingu hinda avaldama, öeldes vaid, et see oli õiglane.

Miks peaks energiafirma ja kütusemüüja üldse meediaärisse sisenema? «Ma ei nimetaks seda mingiks kannapöördeks,» rääkis Laane, kelle sõnul olid Õhtulehe ostmise põhjused eelkõige finantsilised. «Firma seisab tugevatel jalgadel ja on suutnud igal aastal raha toota,» kiitis Laane. Kui varasemad aasta on Õhtuleht Kirjastus tõepoolest kasumit teeninud, siis mullu langes firma pea 180 000 euroga kahjumisse.

Teine põhjus oli see, et Alexelal avaneb Õhtulehe ostuga ligipääs lehelugejate andmetele. «Nii saame me ristturundust oluliselt parandada,» ütles Laane. Lihtne näide: edaspidi saavad Õhtulehe tellijad oma postkasti teavitusi Alexela tanklate eripakkumistest. Laane rõhutas aga eraldi, et kõike tehakse vastavalt isikuandmete kaitse seadustele.

«Päris niimoodi ei saa öelda, et pole vahet, kas müüd ajalehte või kütust, aga tegelikult tegeled sa väga sarnase asjaga. Äri ideoloogia on väga sarnane – jõuda tavalise jaekliendini,» kirjeldas Laane. Alexelal on üle 130 000 kliendi.

Energiakontserni juht kinnitas, et nad ei kavatse hakata Õhtulehe ja ajakirjade sisusse aktiivselt sekkuma. «Ajakirjanikud saavad teha, mida nad tahavad,» kinnitas Laane. «Üks meie soov on selle sammuga tagada Eestis sõltumatu ajakirjanduse püsimajäämine.»

Lisaks ütles ta, et plaanis pole mingeid olulisi muutusi ettevõtte juhtimises või Õhtulehe sisus. «Revolutsiooni ei tule. Jätkub tavapärane sisuline töö,» lubas Laane. Ühe muutuse ta siiski nimetas – plaan on vähendada Õhtulehe Kirjastuse nõukogu liikmete arvu. Praegu on seal kuus inimest.

Laane ütles, et pärast Õhtulehe omandamist pole neil teisi meediaärisid praegu silmapiiril. Samas ei välistanud ta midagi.

AS-i Õhtuleht Kirjastus aktsiate müüja AS Giga juhatuse liikme Janek Veeberi hinnangul on aeg küps oma osalus Õhtulehes ära müüa. Tema sõnul oli tegemist õnnestunud investeeringuga.

Tehingu jõustumiseks on vaja konkurentsiameti heakskiitu, poolte kokkuleppel jääb tehingu hind konfidentsiaalseks. Ülejäänud Õhtulehe aktsiad kuuluvad Ekspress Grupile.