Tallinki laevapere saab korraliku palgalisa

Kollektiivleping on sõlmitud järgmiseks kaheks aastaks ning kummalgi aastal tõuseb Tallinki meretöötajate palk keskmiselt 5 protsendi võrra aastas, kuid põhipalk järgmisel aastal mitte vähem kui 80 eurot ja 2021. aastal mitte vähem kui 75 eurot kuus.

Sõlmitud leping reguleerib nii täna kui järgneval kahel aastal kõigil Tallinki Eesti lipu all seilavatel laevadel töötavate või tööle asuvate laevapere liikmete töötingimusi ja -tasu.

«Sel nädalal saavutatud kokkulepe järgib tänaseid tööturu palgatrende ning loodetavasti näitab selgelt meie laevapereliikmetele, et me väärtustame nende tööd ja igapäevast panust ning tahame neile omalt poolt pakkuda lisaks headele töötingimustele, kaasaegsele ja kiirelt arenevale ettevõttele ning töötajaid väärtustavale tööandjale ka konkurentsivõimelist palka,» märkis Tallinki personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees.

Tema sõnul on merel töötamisel jätkuvalt mitmeid eeliseid võrreldes sarnaste tegevusvaldkondadega maismaal.

«Näiteks on Tallinki reisilaevade teenindava personali palgatase maismaa majutus- ja toitlustusvaldkonna keskmisest töötasust ligikaudu 30 protsenti kõrgem. Loodame, et sõlmitud leping on ühelt poolt hea uudis meie tänastele töötajatele ning teisalt mõjutab positiivseid otsuseid meretöö kasuks tegema neid, kes hetkel laevapereliikmeks astumist kaaluvad,» lisas Ausmees.