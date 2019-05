Prantsusmaal algas maailma suurim purjelauavõistlus Defi Wind

30. maist 2. juunini sõidetakse Lõuna-Prantsusmaal Gruissanis maailma suurimaks peetava purjelauavõistluse Defi Wind võistlussõidud, tänavu toimub üritus 19. korda. Korraldajate sõnul on stardis korraga üle 1200 purjelauduri, kelle hulgas on nii maailma tippsõitjaid kui harrastajaid kokku 47 riigist.

Suure osalejate hulga tõttu antakse Defi Wind võistluse start rabbit-stiilis ehk liikuvalt kaatrilt. Stardijoont ei või ületada enne kui stardikaater on võistlejate eest läbi sõitnud. Stardiliini pikkus on 800 meetrit ning et anda võrdsed võimalused kõigile startijatele, alustab kaater liini avamist allatuule poolsest otsast.

Võistlusrada on lihtne külgtuulemaraton, ühe võistlussõidu pikkus on ligi 40 kilomeetrit. Gruissani eripäraks on tugev maatuul Tramontana, mis puhub mägedest otse Vahemerele. Seetõttu saavad võistlejad sõita üsna kalda lähedal siledal veel ning kiirused on suured.



Esimesel päeval õnnestus pidada kaks võislussõitu ning esikolmik kujunes järgmiseks: