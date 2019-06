Tänasest tuleb viin ja õlu silma alt ära peita

Viina ja õlle väljapaneku piirangute eesmärk on vähendada alkoholi tarbima kallutavate tegurite mõju just haavatavamatele gruppidele: alaealised, noored, lastega pered, alkoholsõltuvuse ja alkoholitarvitamise häirega inimesed, teatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), kelle ülesanne on uue seaduse täitmist jälgida.

Alkoholi peab paigutama teistest kaupadest eraldi nii, et poekülastaja ei peaks kärakaga vältimatult kokku puutuma. Seaduses sõnastatakse see nii, et alkohol ei tohi enam «märgatavalt nähtav olla». Praktikas näeb see välja nii, et alkoholi jaoks ehitatakse eraldi läbipaistmatud müügialad. Mujal keeratakse alkoholiriiulid ülejäänud müügisaali poole nii-öelda seljaga. Mitmed poeketid on seda juba ka teinud.

Nõuet ei pea täitma, kui alkoholi peitmine pole müügisaali suurust arvestades mõistlikult teostatav. See tähendab, et erandi saavab väiksemad poed, näiteks tillukesed maakauplused, kus alkoholi peitmine või spetsiaalse ruumi ehitamine pole lihtsalt võimalik. Siiski tuleb neil edaspidi alkohol ja muu kaup lahus hoida. Sisuliselt näeb see välja nii, et säilivad seina äärsed külmikud, kuid neis ei tohi samal ajal müüa näiteks siidrit ja limonaadi.

TTJA peadirektor Kaur Kajak ütles, et esimesel aastal püüavad nad poode eelkõige nõustada. «Kui kaupleja ei ole teinud vajalikke ümberkorraldusi või on teinud seda ebapiisavalt, siis esmajoones küsime kauplejalt põhjendusi ja selgitusi,» selgitas Kajak. «Meie soov pole kedagi karistada, vaid jõuda olukorrani, kus kaupleja täidab seadust ning muudatused täidaksid oma eesmärki. Samas, kui kaupleja on pahatahtlik ega tee meiega koostööd, siis peame käituma otsustavalt ja vajadusel ka ettevõtjat karistama.»

Kõikehõlmav võitlus alkoholi vastu

Mitmed Eestis tegutsevad poeketid on varem öelnud, et nõue tekitab neis segadust. Üle Eesti 63 Grossi toidupoodi pidav Oleg Gross peab seadust väga keeruliseks ja isegi mõistetamatuks. «Kõik midagi ehitavad, aga ega keegi päris täpselt tea, mida teha tuleb. Mida rikkumiseks peetakse, mida mitte, on väga ebaselge,» rääkis ta Postimehele. Kõige rohkem pelgab Gross aga seda, et kui alkohol tuleb silma alt viia eraldi müügialale, kasvab plahvatuslikult varguste hulk. Teised kauplused seda siiski ei karda ning on asunud agaralt tegema ettevalmistusi, et nõuet täita.

Viimastel aastatel on Eestis lisaks alkoholiaktsiisi tõstmisele astutud mitmeid samme, et alkoholi liigtarbimist vähendada. Näiteks on alates 2018. aastast politseil õigus ja võimalus teha prooviostlemist, et kontrollida alkoholi kättesaadavust alaealistele.

Eelmise aasta juunist jõustusid alkoholi reklaamipiirangud, millega keelustati täielikult alkoholi välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias ning piirati veelgi alkoholireklaami televisioonis, raadios ja ajakirjades.