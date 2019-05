Eesti majanduskasv sai ootamatult kiire hoo

LHV majandusanalüütiku Kristo Aab arvas veel neljapäeval, et majanduskasv võiks esimeses kvartalis jääda 3 kuni 3,5 protsendi vahele. Seejuures tugines ta muu hulgas ehitusmahu kasv pidurdumisele esimeses kvartalis, eeldades, et see avaldab mõju ka üldisele majanduskasvule.