Valitsus plaanib ühistransporti toetada üle 400 miljoni euroga

Riigieelarve strateegiast (RES) 2020-2023 selgub, et ühistranspordi kasutajate osakaalu tõstmiseks töölkäijate hulgas toetab valitsus Tapa-Narva raudtee rekonstrueerimist ja kiiruste tõstmist lõiguti 135 kilomeetrini tunnis kokku 7,9 miljoni euroga ning renoveeritakse ka Tallinna-Tartu raudtee 10 miljoni euroga.

Seejuures 17,3 miljoni euroga rekonstrueeritakse Pärnu lennujaam. Ühtlasi jätkatakse Tallinna Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamist. Rukki kanali süvendamiseks on kavandatud 700 000 eurot.

Valitsuse jaoks on oluliseks prioriteediks ka liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine. Selleks investeeritakse muu hulgas Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu 2+2 ehitusse 67,4 miljonit eurot, Tallinna-Pärnu maantee Via Baltica ehitusse 29 miljonit eurot ning Tallinna ringtee teelõikude ehitusse 19,3 miljonit eurot.

Samas on valitsuse transpordi programmi maht aasta-aastalt vähenemas. Kui 2020. aastal on transpordi kulude ja investeeringute planeeritav maht 508,9 miljonit eurot, siis aastaks 2023 langeb see kavandatavalt 421,7 miljonile eurole.