Lahkuv president saab Eesti Pangalt kuldsed käerauad ja kopsaka hüvitise

Ardo Hanssoni palk on 10 200 eurot ja sarnaselt palgaga lähevad ka hüvitisest maha maksud. Tegevuspiiranguks on keeld minna tööle kommertspankadesse ja keskpanga rahapoliitika tehingupartnerite juurde. Tegevuspiirangute kehtestamise mõte on vältida huvide konflikti, kuna ametist lahkuv keskpanga president valdab turutundlikku infot Eesti ja Euroopa finantssektori ning Euroopa Keskpanga rahapoliitika kohta.