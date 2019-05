Haridusministeerium plaanib allasutuste liitmist

«Tõsi on see, et haridus- ja teadusministeerium plaanib analüüsida oma haldusala asutuste konsolideerimise võimalusi, et optimeerida tegevusi ja leida ka rahalise kokkuhoiu võimalusi. Sellele eelneb põhjalik analüüs, mis praeguste plaanide kohaselt valmib oktoobris,» ütles Postimehele ministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm.