Alkotootja lubab annetada aktsiisilangetuse tulud teadusele

«Aprillis avaldatud uuringu järgi kavatseb 41% Eesti toiduainetööstuse ettevõtetest kasvatada toodete lisandväärtust panustades arendustegevusse ja koostöösse. Võtmerollis on selle jaoks meie teadusasutused. Mis me siis teeme kui meil ei ole kellegiga koos seda arendustegevust läbi viia?» küsis ettevõtja ja Lahhentagge tegevjuht Maarit Pöör.

«Ma olen rõõmus, et saame toetada meie jaoks olulisi noori loodusteadlasi. See on minu jaoks tõeliselt südamelähedane teema,» ütles Pöör, kes hetkel sooritab oma teist magistrikraadi destilleerimises kaugõppes Heriot Watti ülikoolis Šotimaal. Kõik Lahhentagge viis asutajat on õppinud välis-ülikoolides, enne Eestisse naasmist.