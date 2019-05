Vabaühenduste miljonid on kaetud hämaruse looriga

«Vabaühendusi rahastavad riigieelarvest Eestis erinevad ministeeriumid, nende allasutused ja kohalikud omavalitsused. Andmete kättesaamine ja tõlgendamine nõuab aga palju käsitööd ja puhastamist, sest raamatupidamises ei koguta kulutuste andmeid alati ühtemoodi,» ütles siseministeeriumi esindaja vastuseks Postimehe küsimusele, kui palju on vabaühendused viimastel aastatel riigilt toetust saanud ja kui palju nad hakkavad saama uue riigieelarve strateegi kohaselt.

Mis puutub valitsuse värskesse eelarvestrateegiasse, siis selles osas tuleb siseministeeriumil taas nentida, et kuna vabaühendusi rahastavad erinevad ministeeriumid, nende allasutused ja KOVid, saab rahastamise andmeid analüüsida alles tagantjärele.

Valitsus on otsustanud, et 2019. aastast ei jaotata vabaühendustele toetusi enam Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu, vaid toetusi hakkavad jagama kultuuriministeerium, sotsiaalministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Põhjus peitub selles, et valitsus tahab vabaühenduste tegevust paremini oma sisulise kontrolli all hoida. Kui ühe nõukogu asemel hakkavad toetusi jagama mitmed ministeeriumid, siis peaks see ministri hinnangul süsteemi ka läbipaistvamaks muuta.