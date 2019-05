Nordica eksjuht Hannes Saarpuu on endiselt lennufirma palgal

Saarpuu esitas veebruari lõpus Nordic Aviation Groupi nõukogule ametliku tagasiastumispalve, sooviga leping lõpetada 17. mail. Nordica juhatuses jätkas tööd teine juhatuse liige finantsjuht Kristi Ojakäär. Nüüd selgus, et tegelikult on Saarpuu Nordica palgal edasi.

Ettevõtte nõukogu esimees Toomas Tiivel selgitas, et Saarpuu lõpetab töövõtulepingu alusel paari projekti. «Ma ei saa kahjuks täpselt öelda, mis projektidega on tegu, aga need on mõned läbirääkimised, mida Saarpuu on siiani vedanud,» ütles Tiivel. Ta selgitas, et tundus mõistlik lasta Saarpuul läbirääkimised lõpuni viia kuni uus juht leitakse.

Kui suurt töötasu Saarpuu saab, ei saanud Tiivel täpsustada. «Saan öelda, et leping on tehtud juuli lõpuni. Kuivõrd see on osalise ajaga töö, mis ei võta täit tööaega, siis see peegeldub ka tasus,» lisas ta.