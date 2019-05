Tesla tarned jäid kõvasti alla ootuste, aktsia kukub

Tesla tarnis selle aasta esimese kolme kuuga umbes 63 000 autot (Tesla loeb auto müüduks siis, kui see on kliendini toimetatud), mis jäi tugevalt alla analüütikute valdavale prognoosile 76 000. Tesla tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega Model 3 mudelit tarniti umbes 50 900 tükki, mis jäi samuti alla analüütikute prognooside. FactSet oli prognoosinud Model 3 esimese kvartali tarnenumbriks 52 450.

Elektriautode tootja hoiatas, et oodatust madalamad tarned mõjutavad tõenäoliselt negatiivselt ka kvartali majandustulemusi. Neljapäeva keskhommikul seisis Tesla aktsia hind 265,90 dollari peal, mis on kolmapäeva sulgemishinnaga võrreldes 8,8-protsendine langus.

Tesla tegevjuht Elon Musk kinnitas siiski investoritele, et ettevõte suudab selle aasta jooksul tarnida varasemalt lubatud 360 000 - 400 000 autot. Tema sõnul on tarnimisest saanud Tesla kitsaskoht, sest nad peavad ainult ühest tehasest USAs vedama oma autod üle kogu maailma laiali. Just sellel põhjusel rajab Tesla näiteks tehase Hiinasse, et tulla paremini toime nõudlusega maailma suurimal autoturul.