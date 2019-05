Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul küündib keskmise brutokuupalga kasv tänavu seitsme protsendini. «Viimastel aastatel on palgad kasvanud kiiremini just palgaskaala alumises otsas. Selle tõttu on palgaerinevused Eestis vähenenud. Erand oli eelmine aasta, mil madalama brutopalga kasvutempo aeglustus tulumaksureformi tõttu,» ütles Elmik ja lisas, et tänavu on madalama palga kasvutempo taastunud.