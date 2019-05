Kuidas ma juhiloa teooriaeksamil põrusin

Mina pelgasin kõige rohkem teooriaeksami esimest osa, kus on liiklusreeglid ja tehnilised küsimused. Kuigi maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist Rasmus Ojamets kinnitas, et nagu praeguseski eksamis, trikiga küsimusi ei ole («kõik on liiklusreeglite ja loogika põhjal»), tuleb tunnistada, et mingeid masse ja sentimeetreid ma enam küll ei mäleta.