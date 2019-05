Portaal: Hinrikuse ja Käärmanni osaluse väärtus TransferWise'is on 1,3 miljardit dollarit

Möödunud nädalal teatati, et TransferWise'i senised omanikud müüsid 292 miljoni dollari eest aktsiaid nii hea hinnaga, et ettevõtte väärtus kasvas kaks korda 3,5 miljardi dollarini (3,13 miljardi euroni). Idufirmauudiste portaali Sifted arvutuste järgi on ettevõtte kaasasutajate Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni, kes müüsid «hulga vähem kui 20 protsenti oma aktsiatest», osaluse väärtus ettevõtte uue valuatsiooni järgi 1,3 miljardit dollarit.