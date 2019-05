Riigieelarve arhitekt: võlga ja eelarvemiinust ei pea häbimärgistama

Viimastel päevadel on lahvatanud jutud Eesti riigieelarve viletsa seisu üle. Tuleb välja, et eelmise teises pooles halvenes eelarvepositsioon oluliselt.

Saatejuhi küsimuse peale, et kas eelarvemiinus on üldse asi, mida paaniliselt karta tuleb, vastas Kirsipuu, et see ei pruugi nii olla. «Tihti stigmatiseeritakse võlga ja eelarvemiinust. Aga põhimõtteliselt on tänu sellele võimalik tulevikus majandust kasvatada,» rääkis ta.