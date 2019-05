Jürgen Ligi: eelarvemiinuse põhjustas rahandusministrite valik

Ligi märkis, et enamuse rahandusministri tööpäevast peab moodustama mõtlemine ja valikute tegemine nii, et rahaline arvestus oleks kontrolli all. «Mina ei ole eelmise ja praeguse rahandusministri juures näinud ühtegi märki, selle kohta, et nad üldse tunneksid sõna «ei». See on pill pika ilu peale. Alles siin laiati, et me keerame eelarve pea peale, teeme kõike uut moodi ja saame dogmadest lahti, mõtestame investeeringud üle, raha hakkab tulema ja majandus kasvama,» rääkis Ligi. «See on sotsialistlik suurehitamine, mis peaks olema ammu unustatud ja veerand sajandit tarkust oleks nagu hoobilt läinud. Rahandusministri portfelli sai erakond, kes ütles, et küsimused raha allikatest on täiesti kohatud ja raha on küll,» lisas ta.