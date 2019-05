Eesti Pank: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektori omad

Statistikaameti hinnangul oli keskmine brutopalk selle aasta esimeses kvartalis 1341 eurot; aastaga oli see kasvanud 7,9 protsenti. Alates 2017. aastast on keskmine palk kasvanud avalikus sektoris kiiremini kui erasektoris ja see suurendab ka erasektori töötajate palgakasvu ootusi. Selleks, et ettevõtted saaksid kehvema nõudlusega kohaneda ega peaks töötajate arvu vähendama, peaks palgakasv edaspidi tõenäoliselt hoopis aeglustuma.