Swedbank: kiire palgakasv jätkub, kuid ainult pooled pered suudavad säästa

Palgad tõusevad kiiresti kõikidel palgatasemetel. Viimastel aastatel on palgad kasvanud kiiremini just palgaskaala alumises otsas. Selle tõttu on palgaerinevused Eestis aastate jooksul vähenenud. Erandiks oli eelmine aasta, mil madalamate brutopalkade kasvutempo aeglustus tulumaksureformi tõttu. Sellel aastal on madalamate palkade kasv aga taastunud.