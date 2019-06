Uus trend: Eesti ettevõtted kolivad kontorid suveks välismaale

LHV on viimased kaks aastat võimaldanud oma töötajatel talvel Lõuna-Euroopast tööd teha. «Idee sai alguse IT- ja tootetiimides kaks aastat tagasi, kui sooviti töötajatele sombusel ajal midagi toredat ja vaheldusrikkamat pakkuda, mis paistaks ägeda projektina ka väljapoole LHVd,» sõnas LHV tööandja brändi juht Ragne Maasel ja lisas, et talvekontori projekt on nende majas ülimalt populaarne, mistap on see projekt ka sel aastal plaanis.

Talvekontori projekti on ka juba ajas muudetud. «Kui esimesel aastal said projektis osaleda vaid IT- ja tootetiimid, siis nüüdseks oleme laiendanud ringi kõikide LHV töötajateni, kelle töökorraldus ja sisu lubab kasvõi mõneks ajaks kaugtöö võimalust,» märkis Maasel ja lisas, et kui esimesel aastal osales projektis vaid mõnikümmend inimest, siis selle aasta lõpuks on neil oodatavate osalejate arv juba 140 ringis.

Üle 100 inimese talveks teise riiki kolimine nõuab aga palju ettevalmistust. Maaseli sõnul võtavad nemad otsustamisel arvesse suurema ajavahe puudumise Eestiga, sooja kliima, toreda melu asukohas ja mugavad lennuühendused. Seni on ettevõte oma valiku limiteerinud Lõuna-Euroopaga – esimene aasta oli talvekontor Malagas, eelmisel aastal Lissabonis ning sel aastal minnakse Paphosele. «Otsuses mängib rolli ka hea partneri leidmine kontoripinna jagamisel – parterdume koha peal mõne co-working space’iga, kus siis mugavalt töötada saaksime ja kus saaksime ka kokku puutuda teiste kaugtööd tegevate inimestega, kes ühiskontorit meiega samal ajal kasutavad,» selgitas Maasel valikut.

Maaseli sõnul on töötajad projekti väga soojalt vastu võtnud. «Võib öelda, et see on üks suurimat elevust tekitav töötajate rahulolule suunatud projekt terves aastas,» märkis ta. «Oleme Eesti mõttes siiski juba päris suur ettevõte ja tegeleme päris traditsioonilises äris ning paljud meie töötajad ehk ei ootagi, et pangas töötades saaks katsetada selliseid töötamise viise nagu näiteks kuskilt soojemast kliimast. Väiksemas startup'is või tehnoloogiaettevõttes selline projekt ehk nii palju elevust ei tekitakski.»

Iga töötaja veedab välismaal ca 1–3 nädalat. «Kokku on talvekontori projekt 9 nädalat, mil meie töötajad seal rotatsiooni käigus töötamas käivad. Korraga töötab talvekontoris ca 20 LHVkat,» kirjeldas Maasel. LHV toetab kaugtöö projektist osavõtjaid kontoripinnaga ja kõigega, mis kontoritööks vajalik on. Samuti kompenseeritakse lennupilet. Majutus on aga iga töötaja enda teha.