Eesti IT-hiiglane Nortal kaasas investoritelt 50 miljonit eurot

Olukorda, mis viis investoritelt raha kaasama ja suuremat laienemist ette võtma, kirjeldas Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe kui klaaslae all lõksus olemist. Eestis oli turuosa juba lihtsalt liiga suur ja et aastate jooksul on eeltööd uutel turgudel juba tehtud, siis nüüd on ka raha selleks sammuks kokku kogutud, rääkis ta intervjuus Äripäevale.