PUUST JA PUNASEKS: kui palju alkoholi hind poodides langeb?

Aktsiisi alandamine ei tähenda, et odavam alkohol jõuab poodidesse päevapealt 1. juulil. Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson selgitas, et jaekettides hakkavad hinnad korrigeeruma allapoole kui ostetakse sisse uue alandatud aktsiisimääraga partiid. Ta lisas, et klientideni jõuavad aktsiisilangetuse mõjud ligikaudu kahe kuu jooksul, mil on märgata suurema hulga toodete hinnamuutust.

Viimaste aastate alkoholihindade muutusi on Andersoni sõnul dikteerinud vaid aktsiisidega seoses tehtud otsused. «Üldisemas plaanis mõjutab hinnastamist ressursside, näiteks tööjõukulude, kallinemine. Konkreetselt alkoholist rääkides võivad hinnastamist mõjutada täiendavad kulutused, mida tehakse seadusandlusest tulenevate nõuete täitmiseks alkoholi müügil, seoses kättesaadavuse piiramisega,» ütles ta.

Hinnamuutus sõltub alkoholi sisalduse protsendist tootes. «5% alkoholisisaldusega õlle hind väheneb kümnendiku võrra. Pooleliitrise viinapudeli hind võib aga kahaneda ca 1,5 eurot,» ütles Anderson.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et kauplused langetavad hindu esimesel võimalusel, kuid seda mõjutavad poodide ja maaletoojate laovarud, mis on veel vana aktsiisiga sisse ostetud. «Hind väheneb proportsioonis aktsiisi langusega, kui tootja või maaletooja muul moel sisseostuhinda ei muuda,» lisas ta.

Viimase kolme aasta jooksul on Coop sulgenud ligikaudu kümme kauplust, kuid Miido rõhutab, et põhjuseks ei ole ainult piirikaubandus. «Ligi 20 aastat on väiksemaid maapoode üha enam mõjutanud inimeste ja töökohtade kolimine suurematesse asulatesse,» ütles ta. Samas lisas Miido, et piirikaubandus andis paari viimase aastaga täiendava hoobi paljudele Lõuna-Eesti väikepoodidele. «Kui täna arutlusel olev aktsiisi langetamine vähendab piirikaubandust, mõjutab see kindlasti ka väikepoodide toimetulekut paljudes maapiirkondades, kuna lisaks alkoholile on piirikaubandus mõjutanud ka paljude teiste kaubagruppide müüki,» lisas ta.

Rimi ostudirektor Margus Amor ütles, et eelkõige sõltub alkoholi lõpphind sellest, kui palju tootjad sisseostuhinda langetavad. Lisaks sõltub hinna muutumise aeg laovarude suurusest. «Kui aktsiisi tõustes jõudis kõrgem hind lõpphindadesse hilinemisega seoses laovarudega, siis võib nüüd ka langus jõuda samal põhjusel väljamüügihinda veidi hiljem. Praegu on jaekaupmehel alkoholi laovarud siiski kõrgema aktsiisimääraga sisse ostetud,» selgitas ta.

Amori sõnul langeb kõige rohkem kange alkoholi hind. «Näiteks, pooleliitirine viin võib odavneda kuni poolteist eurot, õllepudel ligikaudu kümme senti. Kokkuvõttes määrab väljamüügihinna siiski sisseostuhind ja turuolukord,» ütles ta.

Prisma Peremarketi sortimendidirektor Kaimo Niitaru ütles, et kuna hinnalangu sõltub enim tootjate poolsetest muudatustest ja turuolukorrast, siis oleks täpsete hindade ja toodete osas prognoose ennatlik teha. Samas lisas ta, et tõenäoliselt mõjutab aktsiisilangus kangema ja kallima alkoholi müügihindu rohkem.