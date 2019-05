Viinaralli pioneer: unistage edasi, et piirikaubandus kaob!

«See kõik on väga rock’n’roll,» ütles Visnapuu alustuseks, kuid siis tõsines ja jätkas, et õlle- ja viinaaktsiisi 25 protsendiline langetamine on täielik populism ja inimestele valetamine. «See võib esialgu paista küll protsentuaalselt suur, kuid õlu lõpphinda vähendab see poes vaid 10 sendi võrra, kui sedagi.»

Piirikaubanduse surmast rääkimine on tema sõnul tugevalt liialdatud ja ennatlik. «Hoopis vastupidi! Me võtame suveks töökäsi juurde. Meil on kõik väga hästi. Pole mingit paanikat ega stressi,» selgitas mees lõbusalt. «Meil kannatab veel marginaalidega rallida küll!»

Selleks, et Läti piiri ääres nelja poodi pidav Alko1000 saaks oma magusa äri säilitada, on nad lubanud üle vaadata oma hinnapoliitika ja marginaalid, ning neid ka langetada, kui vajadus on. Lisaks käivad läbirääkimised Läti alkoholitootjatega, kes samuti on lubanud hinnastamise üle vaadata. «Ja mis veel kõige positiivsem – ka Läti poliitikud tahavad aktsiise vähendada,» rääkis Visnapuu. See tähendaks, et maksuvahe kahe riigi vahel käriseks taas selliseks, et Lätist alkoholi tuua on endiselt motiveeriv.

«Olen kuulnud ühe Läti poliitiku suust lauset, et kui nad (eestlased-toim) tahavad langetada, siis hakkame meie ka langetama ja vaatame, kes sellele vastu peab,» jutustas Visnapuu ja lisas, et lätlased ei taha mitte mingi hinna eest loobuda oma põhjapiiri aktsiisituludest. Olgu öeldud, et kui Eesti aktsiisilaekumised on püsinud paigal ja isegi langenud, siis Lätis on maksutulud tänu piirikaubandusele üksnes kosunud.

Visnapuu juhtis tähelepanu, et lisaks alkoholile on Lätis endiselt ka kütus, sigaretid, toidukaubad, majutus ja ehitusmaterjalid odavamad kui Eestis. «Nagu imedemaa, kõik on odavam,» ütles piiripoodnik.

«Kokkuvõttes ma ütlen seda, et kui sotsid algatasid piirikaubanduse, siis räägiti, et Eesti jäi mingist suurest rahast ilma. Samas seda raha kunagi polnudki. Aga see, mis EKRE teeb, on isegi kurvem, kuna nüüd kaob eelarvest ka see raha, mis reaalselt alkoholi pealt laekus,» vihjas Visnapuu sellele, et kui piirikaubandus jääb, siis Eestist ostetud alkoholilt laekub lihtsalt vähem maksu, kuna maksumäär on väiksem.

«Ja siis arvatakse, et soomlane tuleb siia tagasi. Miks ta peaks tulema? Ma ei näe ühtegi ratsionaalselt põhjust, miks soomlased peaks tagasi tulema. Eestis on ju kõik kallimaks läinud,» lõpetas ettevõtja.