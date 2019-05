Soorm ja Tuvi läksid endise leivaisaga kokkuleppele

Soormi kinnitusel on kõikide boonustasude välja maksmiseks korraldused andnud nõukogu esimehed ja korraldused põhinesid nõukogu otsustel ehk ei vasta tõele väide, et boonustasude väljamaksmiseks puudus õiguslik alus või Soorm ja Tuvi oleksid justkui fiktiivsete arvetega raha omastanud.

Garantiikirjade puhul oli Soorm seisukohal, et HKScan Estoniale ei ole mitte mingisugust kahju tekkinud, mille hüvitamist nõuda.

Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber selgitas, et kahtlustuste järgi omastasid Soorm ja Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.