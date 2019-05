Läti ei taha eelisest loobuda ja plaanib samuti alkoholiaktsiisi langetada

Läti läheb kaasa Eesti otsusega langetada alkoholiaktsiisi ning on järgmiseks nädalaks kokku kutsunud vastava töörühma kohtumise, ütles Läti rahandusminister Jānis Reirs BNSile.

«On oluline säilitada konkurentsivõime regionaaltasandil, mistõttu ma ei näe suuri probleeme alkoholiaktsiisi langetamisel,» ütles Reirs, lisades, et täpset langetuse protsenti pole veel teada.

Ta lisas ka, et aktsiisilangetus võib sündida juba käesoleval aastal, kuid see oleneb, kui kiiresti valitsus ja koalitsioonipartnerid kokkuleppele jõuavad.

Soome toidukaupade liit ja alkoholitootjad leiavad, et Eesti plaanile langetada piirikaubanduse ohjeldamiseks lahja ja kange alkoholi aktsiisimäära 25 protsenti, tuleb viivitamatult reageerida.

Soome toidukaupade liidu esindaja Kari Luoto sõnul on vastasel juhul oht, et Eestist sissetoodava alkoholi osa suureneb ning Soome kaotab oma alkoholi maksutulu.

Soome tervise- ja heaolu ameti spetsialisti Thomas Karlssoni sõnul on seevastu soomlaste Eestist toodavad alkoholikogused viimastel aastatel vähenenud, mistõttu tuleks enne konkreetsete sammude astumist Soomes, hinnata Eesti alkoholipoliitikast tulenevat mõju.

Soome õlle- ja karastusjoogitööstuse liit on samuti seisukohal, et kui Soome tahab, et aktsiisitulu jääks Soome, siis ei saa Eesti vastavaid samme tähelepanuta jätta.