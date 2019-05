Martin Helme loodab järgmisel aastal kütuseaktsiisi langetada

«Kui meil õnnestub need kolm suurt komponenti läbi analüüsida ja tuua mingigi osa sellest tarbimisest Eestisse selle tõttu, et meil on võimalik langetada kütuseaktsiisi - eelkõige räägime diisliaktsiisist -, siis on lootust, et saame kütuseaktsiisi langetada niimoodi, et riigieelarvele ei ole mitte negatiivne, vaid pigem positiivne mõju,» lisas ta.