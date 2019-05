Tederi Porto Franco sai suure rentniku

Markit Holding AS tegevjuhi Andres Agasilla sõnul on neil kontorid üle maailma 17 riigis, kuid nad otsustasid peakontori siiski Eestis hoida. «Tallinn on meie kodu. Nähtavas tulevikuplaanis on Markiti peakontor ja kõige olulisem keskus ikka Tallinnas,» kinnitas ta.

Uue peakontori kohavalikul sai määravaks nii Porto Franco terviklikkus arendusena kui ka asukoht. «Tallinn on paljudes aspektides väga väike linn – samas on see ka suurepärane võimalus – olla kõige keskel, vanalinna serval, heade ühendustega ja mere ääres!» rääkis Agasild, lisades, et 70 protsenti nende töötajatest on Eestist väljaspool, kuid käivad Tallinnas regulaarselt.